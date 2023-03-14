Погода конечно не для прогулок, но можно посидеть в каком-нибудь теплом местечке и поболтать

От пользователя @Temir

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Санкт-Петербург → Другое 🙋 ищу с кем поболтать

Санкт-Петербург → Другое Здесь кто нибудь есть?)

Санкт-Петербург → Другое Погулять, может быть куда-нибудь сходить, посплетничать, повеселиться

Санкт-Петербург → Другое Кто пойдёт гулять со мной по Василевскому острову?

Санкт-Петербург → Другое Попить кофейку,погулять поговорить о жизни

Санкт-Петербург → Другое Недавно переехала, ищу подруг

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