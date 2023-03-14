Санкт-Петербург
Прогуляться, поболать
прогуляться, перекусить
Погода конечно не для прогулок, но можно посидеть в каком-нибудь теплом местечке и поболтать
От пользователя @Temir
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