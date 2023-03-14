Санкт-Петербург
Прогуляться, поболать

фото пользователя Temir
прогуляться, перекусить

Погода конечно не для прогулок, но можно посидеть в каком-нибудь теплом местечке и поболтать

От пользователя @Temir

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