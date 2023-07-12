Санкт-Петербург
Прогуляться по Заневскому парку, поговорить об архитектуре

фото пользователя Klimov_dmitrii
прогуляться, перекусить

Привет! Хочу найти единомышленников для общения вдолгую. Желательно в районе Малая Охта или ближайших. Но если ты не с востока Петербурга, это не так важно

Интересуюсь градостроительством, архитектурой, столярным мастерством, бизнесом и экономикой. Люблю хайкинг, кататься на велосипеде и лыжах

От пользователя @Klimov_dmitrii

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