Привет! Хочу найти единомышленников для общения вдолгую. Желательно в районе Малая Охта или ближайших. Но если ты не с востока Петербурга, это не так важно Интересуюсь градостроительством, архитектурой, столярным мастерством, бизнесом и экономикой. Люблю хайкинг, кататься на велосипеде и лыжах

От пользователя @Klimov_dmitrii

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Санкт-Петербург → Другое Хочу найти хороших людей, чтобы классно проводить время вместе:)

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Санкт-Петербург → Другое Давай будем идти, пить кофе и курить.

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