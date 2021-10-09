прогуляться, перекусить

От пользователя @Kristi_13

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Санкт-Петербург → Другое На тему искусства с теми кто хочет создавать своими руками...

Санкт-Петербург → Другое Для девочек

Санкт-Петербург → Другое Поболтать, сходить в бар, кино, на концерт

Санкт-Петербург → Другое Зато честно и прямо!!!

Санкт-Петербург → Другое Пообедать в уютном месте,на севере города,поболтать🤗

Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар!!!

Санкт-Петербург → Другое Сходить на стендап

Санкт-Петербург → Другое Получше узнать город, побывать в интересном месте, пообщаться

Санкт-Петербург → Другое Ищу общения на миллион тем, от прогулок до психологии

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