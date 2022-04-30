прогуляться, перекусить

От пользователя @Vetal24

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Санкт-Петербург → Другое Для девочек

Москва → Другое Прогуляться сходить в кино или кафе

Санкт-Петербург → Другое Сходить на концерт чиж и ко.

Санкт-Петербург → Другое Пойти в бар🍻

Санкт-Петербург → Другое Лечу на Байкал с 6 по 13. Есть кто тоже летит?

Санкт-Петербург → Другое Хочу прогуляться по парку

Санкт-Петербург → Другое сходить в бильярд(пол и возраст не важен)

Санкт-Петербург → Другое Сходить на выставку, обойти центр и вкусно покушать!)

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