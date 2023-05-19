прогуляться, перекусить

От пользователя @JMor

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Санкт-Петербург → Другое Сходить в Cake&Breakfast

Санкт-Петербург → Другое погулять по городу, сходить куда-нибудь, искать интересные места

Санкт-Петербург → Другое Наготовим шашлыков у меня на участке)

Санкт-Петербург → Другое Найти новых знакомых в Питере

Санкт-Петербург → Другое Погулять, сделать фотографии тебя на улице

Санкт-Петербург → Другое Сходить на экскурсию в Мраморный дворец

Санкт-Петербург → Другое погулять или сходить куда нибудь

Санкт-Петербург → Другое Лето;) гулять, кушать, разговоры на высокие темы )))

Санкт-Петербург → Другое Покататься на байке

Санкт-Петербург → Другое Затусить в спб

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