Санкт-Петербург
Прогуляться по городу, зайти в кафе

фото пользователя JMor
прогуляться, перекусить

От пользователя @JMor

8 участников
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