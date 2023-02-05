Недавно переехала в Питер, ищу новый круг общения ☺️ Было бы отлично сходить в кафе, посмотреть интересности, погуляться по городу, возможно сходить на какое-то мероприятие

От пользователя @

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Санкт-Петербург → Другое Было бы здорово сходить на пикник в парке

Санкт-Петербург → Другое Поездка в Выборг

Санкт-Петербург → Другое погулять по городу/покататься на велосипеде

Санкт-Петербург → Другое В поисках подружки

Санкт-Петербург → Другое Напиться и забыться ☺️

Санкт-Петербург → Другое Айда на шашлыки в парк.

Санкт-Петербург → Другое Ищу с кем зависнуть

Санкт-Петербург → Другое Хочу прогуляться по парку

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!