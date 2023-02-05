Санкт-Петербург
Прогуляться по городу, найти подругу

прогуляться, перекусить

Недавно переехала в Питер, ищу новый круг общения ☺️ Было бы отлично сходить в кафе, посмотреть интересности, погуляться по городу, возможно сходить на какое-то мероприятие

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