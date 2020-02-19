Санкт-Петербург
Прогуляться по финскому заливу с собакой

прогуляться, перекусить

В комарово есть потрясающий пляж, вдоль которого мы с собакой любим гулять. Там же можно пообедать. Едем на электричке 20 минут из СПб.

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