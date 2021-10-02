прогуляться, перекусить

От пользователя @mrcat

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Санкт-Петербург → Другое Кто готов сейчас отправиться на прогулку?

Санкт-Петербург → Другое Может пофоткаем друг друга ???

Санкт-Петербург → Другое Кому не спится по ночам

Санкт-Петербург → Другое Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар , или какое-либо заведение, пообщаться вечерком

Санкт-Петербург → Другое Поболтаем обо всем?)

Санкт-Петербург → Другое Музыкальный пикник в парке на беговой

Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар

Санкт-Петербург → Другое погулять по городу, пофоткать друг друга, сходить на творческие мк

Санкт-Петербург → Другое Без разницы. Погулять, попить пиво.

Санкт-Петербург → Другое Ищу подругу, чтобы гулять летом по Питеру

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