Санкт-Петербург
Прогуляться по центру Питера, сходить поиграть в настолки

прогуляться, перекусить

От пользователя @mrcat

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