Санкт-Петербург
Прогуляться по центру Питера, сходить поиграть в настолки
прогуляться, перекусить
От пользователя @mrcat
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург → Другое
Ищу подругу, чтобы гулять летом по Питеру
Санкт-Петербург → Другое
Без разницы. Погулять, попить пиво.
Санкт-Петербург → Другое
погулять по городу, пофоткать друг друга, сходить на творческие мк
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в бар
Санкт-Петербург → Другое
Музыкальный пикник в парке на беговой
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться вечерком, кофе попить,
Санкт-Петербург → Другое
Поболтаем обо всем?)
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в бар , или какое-либо заведение, пообщаться вечерком
Санкт-Петербург → Другое
Ля найдись уже нормальная подружка ну емае
Санкт-Петербург → Другое
Кому не спится по ночам
Санкт-Петербург → Другое
Может пофоткаем друг друга ???
Санкт-Петербург → Другое
Кто готов сейчас отправиться на прогулку?
Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!