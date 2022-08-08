прогуляться, перекусить

От пользователя @Gleb90

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Санкт-Петербург → Другое Пофотографирую красиво тебя!

Санкт-Петербург → Другое Новые знакомства, общение на разные темы, прогулки в городе и парках

Санкт-Петербург → Другое Я здесь в первый раз . Давайте общаться. Ищу новых друзей

Санкт-Петербург → Другое Как на счёт по пивку?)

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по разным местам

Санкт-Петербург → Другое Об истории, искусстве, музыке, кино и цвете штор в ванной✨

Санкт-Петербург → Другое Погулять по Питеру)

Санкт-Петербург → Другое Гулять, обсуждать, пить айс латте. Хочу больше подруг:)

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