прогуляться, перекусить

От пользователя @V_MOL

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Санкт-Петербург → Другое провести классно время,погулять,выпить,мб постдеть где нибудь

Санкт-Петербург → Другое Обсудить погоду в городе

Санкт-Петербург → Другое Подружку для прогулок ))))

Санкт-Петербург → Другое погулять по городу/покататься на велосипеде

Санкт-Петербург → Другое Какая у тебя мечта, материальная и нематериальная?

Санкт-Петербург → Другое Съездить в Выборг или в Кронштадт

Санкт-Петербург → Другое Зато честно и прямо!!!

Санкт-Петербург → Другое Покататься на велосипеде или самокате по ночному Питеру. Или дневному.

Санкт-Петербург → Другое О, что-то новенькое, надо попробовать) Буду не против завести друзей

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