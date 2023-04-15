прогуляться, перекусить

От пользователя @Julia_alex

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Санкт-Петербург → Другое Поболтать, сходить в бар, кино, на концерт

Санкт-Петербург → Другое Погулять по городу

Санкт-Петербург → Другое АКТИВНЫХ РЕБЯТ В БЕСЕДУ

Санкт-Петербург → Другое Буду рада новым друзьям ))

Санкт-Петербург → Другое Бар/1703 ждём всех

Санкт-Петербург → Другое Найти открытую и искреннию подругу😌 можно не одну

Санкт-Петербург → Другое Было бы здорово сходить на пикник в парке

Санкт-Петербург → Другое В поиске родственной души:3

Санкт-Петербург → Другое Прогулка по городу

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