Санкт-Петербург
Прогуляться перекусить выпить че нибудь
прогуляться, перекусить
От пользователя @Ismayil
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