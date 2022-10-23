прогуляться, перекусить

От пользователя @Ismayil

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Санкт-Петербург → Другое покататься на велосипедах

Санкт-Петербург → Другое гулять, ходить на экскурсии, пить кофе)

Санкт-Петербург → Другое Поиграть в настольные игры (свинтус , Диксит)

Санкт-Петербург → Другое Сходить в тир

Санкт-Петербург → Другое Ищу подруг, с кем можно запланировано или спонтанно сходить куда-то))

Санкт-Петербург → Другое Сходить компанией в бар и поиграть в АЛКОигры, (игры есть)

Санкт-Петербург → Другое сходить на концерт руслана cmh 23 августа

Санкт-Петербург → Другое Погулять по Питеру)

Санкт-Петербург → Другое Жизнь и отдых

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