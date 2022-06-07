Хочу по дружится с хорошимы людми ,Добрымы с теми кто умеет дружить по настоящему

От пользователя @Naraa

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Санкт-Петербург → Другое Погулять по Питеру)

Санкт-Петербург → Другое Поболтать про аниме, сериалы (да про всё на самом деле)

Санкт-Петербург → Другое Погулять по городу, поболтать в кафе

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