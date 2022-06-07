Санкт-Петербург
Прогуляться ,перекусить.
прогуляться, перекусить
Хочу по дружится с хорошимы людми ,Добрымы с теми кто умеет дружить по настоящему
От пользователя @Naraa
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Просто ищу интересных ребят)
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