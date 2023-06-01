прогуляться, перекусить

От пользователя @Marie

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Санкт-Петербург → Другое Прокатиться на велосипеде СПб юго-запад

Санкт-Петербург → Другое Попить пивка в баре и поболтать

Санкт-Петербург → Другое В любое удобное время дружелюбно провести досуг

Санкт-Петербург → Другое Найти соседей по острову (Петроградка)

Санкт-Петербург → Другое Соберемся на шашлыки?)

Санкт-Петербург → Другое Ищу новых друзей и знакомых

Санкт-Петербург → Другое Нужны женская компания, чтобы разбавить коллектив парней

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Санкт-Петербург → Другое Покататься на катере в Питере

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