Санкт-Петербург
Прогуляться либо прокатиться

фото пользователя Andrew_spb
прогуляться, перекусить

После работы отдохнуть, пообщаться на разные темы

От пользователя @Andrew_spb

1 участник
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