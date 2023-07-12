прогуляться, перекусить

От пользователя @Vikulenok

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Санкт-Петербург → Другое Кто готов сейчас отправиться на прогулку?

Санкт-Петербург → Другое Пора встречать рассвет, далее больше спорта , потом провожать закат🥁

Санкт-Петербург → Другое Поиграть в Игру Престолов

Санкт-Петербург → Другое На каток , посидеть где-нибудь

Санкт-Петербург → Другое А почему бы и да?)

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться, посидеть в баре или кафе

Санкт-Петербург → Другое Быть или не быть.

Санкт-Петербург → Другое Как думаете в разводе или расставании виноваты только женщины?

Санкт-Петербург → Другое хотелось бы найти компанию на лето

Санкт-Петербург → Другое Для общения, обсудить любую проблему

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