Санкт-Петербург
Прогуляться и выпить кофе.

фото пользователя Mariya11
прогуляться, перекусить

От пользователя @Mariya11

6 участников
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