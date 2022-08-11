прогуляться, перекусить

От пользователя @Mariya11

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Санкт-Петербург → Другое погулять по вечернему петербургу

Санкт-Петербург → Другое Прогулка по городу

Санкт-Петербург → Другое От какой песни кайфуете?

Санкт-Петербург → Другое всем девчонкам прогуляться? Не хотите?

Санкт-Петербург → Другое Я бы хотела сходить в кафе и вкусно покушать,желательно с компанией)

Санкт-Петербург → Другое Собраться где нибудь в парке

Санкт-Петербург → Другое Хочу найти хороших людей, чтобы классно проводить время вместе:)

Санкт-Петербург → Другое Прогулка по ЦПКиО после работы

Санкт-Петербург → Другое Сходить на выставку, обойти центр и вкусно покушать!)

Санкт-Петербург → Другое Сходить в Cake&Breakfast

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