Санкт-Петербург
Прогуляться и посидеть где-нибудь

фото пользователя Aleksandr10
прогуляться, перекусить

От пользователя @Aleksandr10

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