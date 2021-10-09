прогуляться, перекусить

От пользователя @Aleksandr10

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Санкт-Петербург → Другое Погулять в центре, сходить в бар

Санкт-Петербург → Другое Весело провести время познакомиться пообщаться

Санкт-Петербург → Другое Сходить на разводные мосты

Санкт-Петербург → Другое Я душнила, но если у тебя открыта форточка, то проблем не будет

Санкт-Петербург → Другое Пройтись по лесу

Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар

Санкт-Петербург → Другое Я хотела бы встретиться с людьми,чтобы познакомиться с ними поближе.

Санкт-Петербург → Другое Погода говно(3.05), ну сегодня получше(5.05)

Санкт-Петербург → Другое Общение в тг

Санкт-Петербург → Другое Просто хорошо погулять и повеселиться)

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