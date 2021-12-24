прогуляться, перекусить

От пользователя @Angelina28

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Санкт-Петербург → Другое Ищу весёлых ребят с которыми можно потусить, пообщаться , дружить )

Санкт-Петербург → Другое Потусить в баре

Санкт-Петербург → Другое Хочу поболтать с теми, кому интересна 🇦🇷😃 Кто тоже любит эту страну?)

Санкт-Петербург → Другое Айда на шашлыки в парк.

Санкт-Петербург → Другое Поиграть на гитаре, попеть

Санкт-Петербург → Другое Пошли на Stereoleto?

Санкт-Петербург → Другое АКТИВНЫХ РЕБЯТ В БЕСЕДУ

Санкт-Петербург → Другое Погулять в субботу днем в центре, посидеть в кафе

Санкт-Петербург → Другое Погулять, пофотографировать тебя

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