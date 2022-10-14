От пользователя @Serdar

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Санкт-Петербург → Другое Посмотреть кино в обнимку

Санкт-Петербург → Другое Я бы хотела сходить в кафе и вкусно покушать,желательно с компанией)

Санкт-Петербург → Другое буду рад пообщаться на различные темы, обсудить то, что волнует

Санкт-Петербург → Другое Обо всем и ни о чем

Санкт-Петербург → Другое Лечу на Байкал с 6 по 13. Есть кто тоже летит?

Санкт-Петербург → Другое Поснимать фото и видео контент 😁

Санкт-Петербург → Другое Покататься на катере в Питере

Санкт-Петербург → Другое Просто велопрогулка

Санкт-Петербург → Другое Сходить в театр

Санкт-Петербург → Другое Найти человека с которым будет комфортно и приятно общаться)

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