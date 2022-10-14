Санкт-Петербург
Прогуляться да развеяться.

фото пользователя Serdar
прогуляться, перекусить

Выпить кофе, покурить, послушать музыку да побеседовать.

От пользователя @Serdar

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