Санкт-Петербург
Прогуляться да развеяться.
прогуляться, перекусить
Выпить кофе, покурить, послушать музыку да побеседовать.
От пользователя @Serdar
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