прогуляться, перекусить

От пользователя @kesee

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Санкт-Петербург → Другое Съездить в Комарово на эко- тропу

Санкт-Петербург → Другое Поговорить про пользу пельменей

Санкт-Петербург → Другое Сходить на концерт чиж и ко.

Санкт-Петербург → Другое Ищу подругу для общения, вечерних походов в кино, катания на роликах

Рязань → Другое Ищу доброго, честного, порядочного человека для общения.

Санкт-Петербург → Другое 🙋 ищу с кем поболтать

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