Санкт-Петербург
Прогуляться

фото пользователя kesee
прогуляться, перекусить

От пользователя @kesee

21 участник
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя Lana96
Санкт-Петербург → Другое

Ищу собеседника и друга)

маленькое фото пользователя Zhenyaaaa
Санкт-Петербург → Другое

Хочу провести эти выходные в хорошей компании

маленькое фото пользователя Bair
Санкт-Петербург → Другое

Ищу новые знакомства

маленькое фото пользователя L_f_y_v
Санкт-Петербург → Другое

🙋 ищу с кем поболтать

маленькое фото пользователя Malenkaya_pakost
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя ElenaST
Рязань → Другое

Ищу доброго, честного, порядочного человека для общения.

маленькое фото пользователя FosseGrim
Санкт-Петербург → Другое

Насладиться выходными

маленькое фото пользователя Victoriya
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подругу для общения, вечерних походов в кино, катания на роликах

маленькое фото пользователя Chelovek
Санкт-Петербург → Другое

Сходить на концерт чиж и ко.

маленькое фото пользователя Athabaska
Санкт-Петербург → Другое

Поговорить про пользу пельменей

маленькое фото пользователя Darya
Санкт-Петербург → Другое

Съездить в Комарово на эко- тропу

маленькое фото пользователя Mira_a
Санкт-Петербург → Другое

Помнишь школьные анкеты?

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!