прогуляться, перекусить

От пользователя @Vavulia

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Санкт-Петербург → Другое Покататься на великах

Санкт-Петербург → Другое Может погуляем в Таврическом саду или по набережной 😜🍑

Санкт-Петербург → Другое Я хочу гулять и общаться

Санкт-Петербург → Другое Ищу подругу, чтобы гулять летом по Питеру

Санкт-Петербург → Другое Сходить на экскурсию в Мраморный дворец

Санкт-Петербург → Другое Любители и новички в Хуанхэ и Янцзы(настолка)

Санкт-Петербург → Другое Потусить в баре

Санкт-Петербург → Другое погулять по городу, пофоткать друг друга, сходить на творческие мк

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