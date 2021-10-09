Санкт-Петербург
Прогуляться

фото пользователя DrsCrown
прогуляться, перекусить

Я очень увлекающаяся натура и мне интересно все, от походов в театры (кстати, 25го Вишневый сад с Петровым) до активных видов отдыха - горные лыжи, большой теннис, прогулки. Могу просто по душам поболтать в кафе или ресторане за бокальчиком вина. Открыта для всего нового и интересного, буду рада любым новым знакомствам

От пользователя @DrsCrown

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