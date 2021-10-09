Хочу завести новые знакомства для живого общения,веселых компаний и приятного отдыха

От пользователя @Malenkaya_pakost

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Санкт-Петербург → Другое Хочу сходить в бар/клуб

Санкт-Петербург → Другое Конечно пойдём

Санкт-Петербург → Другое АКТИВНЫХ РЕБЯТ В БЕСЕДУ

Санкт-Петербург → Другое прогуляться по паркам послезавтра

Санкт-Петербург → Другое Всегда рада новым людям!

Санкт-Петербург → Другое Погулять сходить в ресторан

Санкт-Петербург → Другое Пойдём сегодня в кино на мушкетеров?

Санкт-Петербург → Другое Предлагаю хорошо провести время в новой компании

Санкт-Петербург → Другое Съездить в Выборг или в Кронштадт

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