Санкт-Петербург
Прогуляться

фото пользователя Lion
прогуляться, перекусить

От пользователя @Lion

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