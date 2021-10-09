прогуляться, перекусить

От пользователя @Lion

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Санкт-Петербург → Другое Как на счёт по пивку?)

Санкт-Петербург → Другое Концерт Мачете в Питере. Хочу поехать 🌟

Санкт-Петербург → Другое Пойти в бар

Санкт-Петербург → Другое Пообщаться. Обсудить фильмы и книги. Поговорить о путешествиях.

Санкт-Петербург → Другое погулять по городу/покататься на велосипеде

Санкт-Петербург → Другое Сходить компанией в бар

Санкт-Петербург → Другое гулять, ходить на экскурсии, пить кофе)

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