прогуляться, перекусить

От пользователя @Andrey21187

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Санкт-Петербург → Другое Для общения, обсудить любую проблему

Санкт-Петербург → Другое В Выборг на выходные

Санкт-Петербург → Другое Выпить, чтобы с кайфом и фактом

Санкт-Петербург → Другое Классно провести время

Санкт-Петербург → Другое Сходить в Cake&Breakfast

Санкт-Петербург → Другое Сходить в клуб или бар у невского недалеко

Санкт-Петербург → Другое Путешествую,хотела бы найти человечка,кто покажет Питер))

Санкт-Петербург → Другое Покататься на велике

Санкт-Петербург → Другое Предлагаю хорошо провести время в новой компании

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