прогуляться, перекусить

От пользователя @Nata227

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Санкт-Петербург → Другое Прогуляться и пойти пить кофе)

Санкт-Петербург → Другое Как прошел ваш день?

Санкт-Петербург → Другое Погулять сходить в ресторан

Санкт-Петербург → Другое Предлагаю сходить куда угодно что бы познакомится

Санкт-Петербург → Другое Поболтать, сходить в бар, кино, на концерт

Санкт-Петербург → Другое Ищу весёлых ребят с которыми можно потусить, пообщаться , дружить )

Санкт-Петербург → Другое Пообедать в уютном месте,на севере города,поболтать🤗

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