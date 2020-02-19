Санкт-Петербург
Прогуляться
другое
Хочется просто уйти от повседневности и отдохнуть) Посиделки в кафе,кино или просто погулять по городу
От пользователя @simple
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