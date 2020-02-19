Хочется просто уйти от повседневности и отдохнуть) Посиделки в кафе,кино или просто погулять по городу

От пользователя @simple

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Санкт-Петербург → Другое Прогулка по гроду

Санкт-Петербург → Другое Просто погулять

Санкт-Петербург → Другое Буду рада встретиться и классно провести время

Санкт-Петербург → Другое покататься на велосипедах

Санкт-Петербург → Другое Сходить в клуб или бар у невского недалеко

Санкт-Петербург → Другое Погулять в субботу днем в центре, посидеть в кафе

Санкт-Петербург → Другое Погулять, сделать фотографии тебя на улице

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!