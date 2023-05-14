прогуляться, перекусить

От пользователя @Miti

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Санкт-Петербург → Другое Совместный отдых и знакомства

Санкт-Петербург → Другое В поисках подружки

Санкт-Петербург → Другое Чисто почилить с пивком в парке

Санкт-Петербург → Другое Посмотреть кино в обнимку

Санкт-Петербург → Другое Снять видяху / клип или записать трек

Санкт-Петербург → Другое Поиграть на гитаре, попеть

Санкт-Петербург → Другое ежедневные 15000 шагов о бизнесе и искусстве

Санкт-Петербург → Другое Погулять с собаками, попивая кофеек 🐕

Санкт-Петербург → Другое Друзья, где вы?..

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