Санкт-Петербург
Прогулять, поиграть в настолки

фото пользователя Miti
прогуляться, перекусить

От пользователя @Miti

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