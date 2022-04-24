прогуляться, перекусить

От пользователя @SvetaIov98

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Санкт-Петербург → Другое Приглашаю на спектакль

Санкт-Петербург → Другое Вместе заниматься спортом и худеть

Санкт-Петербург → Другое Сходить компанией в бар и поиграть в АЛКОигры, (игры есть)

Санкт-Петербург → Другое Горные лыжи , найти партнёра по танцам , гулять, болтать.

Рязань → Другое Общение на разные темы

Санкт-Петербург → Другое Посмотреть кино под открытым небом

Санкт-Петербург → Другое Ищу подруг, с кем можно запланировано или спонтанно сходить куда-то))

Санкт-Петербург → Другое Поговорить ни о чем и обо всем ,выпить винца

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по весеннему Петербургу

Санкт-Петербург → Другое Хочу поболтать с теми, кому интересна 🇦🇷😃 Кто тоже любит эту страну?)

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!