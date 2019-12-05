Санкт-Петербург
Прогулки по городу
прогуляться, перекусить
Перекусить в кафешке
От пользователя @Andrei99
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