Санкт-Петербург
Прогулки по городу

фото пользователя Andrei99
прогуляться, перекусить

Перекусить в кафешке

От пользователя @Andrei99

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