Санкт-Петербург
Прогулки и интересное времяпровождение
прогуляться, перекусить
Хочу найти компанию или человека, с которым можно прогуляться по Питеру, перекусить в каком нибудь классном месте, а вечером пойти в бар
От пользователя @valsnake
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