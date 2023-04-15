Санкт-Петербург
Прогулки и интересное времяпровождение

фото пользователя valsnake
прогуляться, перекусить

Хочу найти компанию или человека, с которым можно прогуляться по Питеру, перекусить в каком нибудь классном месте, а вечером пойти в бар

От пользователя @valsnake

45 участников
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