Санкт-Петербург
Прогулка в пригороде
прогуляться, перекусить
Привет! Я хочу прогуляться в городе или ближайшем пригороде) Стрельне или Петергофе)
От пользователя @Galina308
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