Привет! Я хочу прогуляться в городе или ближайшем пригороде) Стрельне или Петергофе)

От пользователя @Galina308

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Санкт-Петербург → Другое Без разницы. Погулять, попить пиво.

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться в Таврическом саду

Санкт-Петербург → Другое Сходить в тир

Санкт-Петербург → Другое Найти новых знакомых в Питере

Санкт-Петербург → Другое Побродить по городу,перекусить.

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