Санкт-Петербург
Прогулка в ЦПКиО, пофотографировать тюльпаны и остальное
прогуляться, перекусить
Можно небольшой пикник добавить. Прогноз погоды не очень хороший, зонтики приветствуются
От пользователя @Andrew_Br
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