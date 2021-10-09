Санкт-Петербург
Прогулка в ЦПКиО, пофотографировать тюльпаны и остальное

фото пользователя Andrew_Br
прогуляться, перекусить

Можно небольшой пикник добавить. Прогноз погоды не очень хороший, зонтики приветствуются

От пользователя @Andrew_Br

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