Санкт-Петербург
Прогулка по гроду
другое
От пользователя @Alex2000
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург → Другое
Попытаюсь поддержать любой разговор 🤗
Санкт-Петербург → Другое
Погулять в центре, сходить в бар
Санкт-Петербург → Другое
Попить кофейку,погулять поговорить о жизни
Санкт-Петербург → Другое
Ищу весёлых ребят с которыми можно потусить, пообщаться , дружить )
Санкт-Петербург → Другое
Покататься на велосипеде по набережной, сыграть в бадминтон.
Санкт-Петербург → Другое
Какие у вас минусы?
Санкт-Петербург → Другое
Лето;) гулять, кушать, разговоры на высокие темы )))
Санкт-Петербург → Другое
Ищу компанию, желательно Невский район
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться перекусить выпить че нибудь
Санкт-Петербург → Другое
Расслабон 😎
Санкт-Петербург → Другое
Прогулка от Сенной до Техноложки. Сегодня.
Санкт-Петербург → Другое
Хочу найти подругу 🥹❤️
Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!