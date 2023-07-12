Санкт-Петербург
Прогулка по гроду

фото пользователя Alex2000
другое

От пользователя @Alex2000

1 участник
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя Miss_arinka
Санкт-Петербург → Другое

Попытаюсь поддержать любой разговор 🤗

маленькое фото пользователя Ewelmorn
Санкт-Петербург → Другое

Погулять в центре, сходить в бар

маленькое фото пользователя Kristina0199
Санкт-Петербург → Другое

Попить кофейку,погулять поговорить о жизни

маленькое фото пользователя funny_lady13
Санкт-Петербург → Другое

Ищу весёлых ребят с которыми можно потусить, пообщаться , дружить )

маленькое фото пользователя Litata
Санкт-Петербург → Другое

Покататься на велосипеде по набережной, сыграть в бадминтон.

маленькое фото пользователя Victoria_S
Санкт-Петербург → Другое

Какие у вас минусы?

маленькое фото пользователя Stanislavsky
Санкт-Петербург → Другое

Лето;) гулять, кушать, разговоры на высокие темы )))

маленькое фото пользователя Katiq
Санкт-Петербург → Другое

Ищу компанию, желательно Невский район

маленькое фото пользователя Ismayil
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться перекусить выпить че нибудь

маленькое фото пользователя Maxim_P
Санкт-Петербург → Другое

Расслабон 😎

маленькое фото пользователя Myskina
Санкт-Петербург → Другое

Прогулка от Сенной до Техноложки. Сегодня.

маленькое фото пользователя Kovalisssa
Санкт-Петербург → Другое

Хочу найти подругу 🥹❤️

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!