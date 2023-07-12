другое

От пользователя @Alex2000

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Санкт-Петербург → Другое Прогулка от Сенной до Техноложки. Сегодня.

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться перекусить выпить че нибудь

Санкт-Петербург → Другое Лето;) гулять, кушать, разговоры на высокие темы )))

Санкт-Петербург → Другое Какие у вас минусы?

Санкт-Петербург → Другое Покататься на велосипеде по набережной, сыграть в бадминтон.

Санкт-Петербург → Другое Ищу весёлых ребят с которыми можно потусить, пообщаться , дружить )

Санкт-Петербург → Другое Попить кофейку,погулять поговорить о жизни

Санкт-Петербург → Другое Погулять в центре, сходить в бар

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!