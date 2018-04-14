Можем пройтись по улицам города или зайти в антикафе и поиграть в настойки. Кто со мной?

От пользователя @De0la0Krua

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Санкт-Петербург → Другое Ищу весёлых ребят с которыми можно потусить, пообщаться , дружить )

Санкт-Петербург → Другое Ищу собеседника и друга)

Санкт-Петербург → Другое В поиске родственной души:3

Санкт-Петербург → Другое Выпить, чтобы с кайфом и фактом

Санкт-Петербург → Другое сходить в кино или по городу, посидеть в кафешке, аквапарк

Санкт-Петербург → Другое Поболтать про аниме, сериалы (да про всё на самом деле)

Санкт-Петербург → Другое Напиться и забыться ☺️

Санкт-Петербург → Другое Может погуляем в Таврическом саду или по набережной 😜🍑

Санкт-Петербург → Другое Погулять в субботу днем в центре, посидеть в кафе

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