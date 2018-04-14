Санкт-Петербург
Прогулка по городу

фото пользователя De0la0Krua
прогуляться, перекусить

Можем пройтись по улицам города или зайти в антикафе и поиграть в настойки. Кто со мной?

От пользователя @De0la0Krua

2 участника
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