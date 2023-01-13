прогуляться, перекусить

От пользователя @Shur1ks

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Санкт-Петербург → Другое Замутим уличный фотосет. (Я-фотограф, ты- модель)

Санкт-Петербург → Другое Променад по центру

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться, посидеть в кафе, сходить на тусовку ))

Санкт-Петербург → Другое Леди-чатик для худеющих🧙🏻‍♀️Тренирумся, поддерживаем друг друга🤍

Санкт-Петербург → Другое провести классно время,погулять,выпить,мб постдеть где нибудь

Санкт-Петербург → Другое Сходить в музей политической истории России

Санкт-Петербург → Другое Пикник в парке или ближайшем пригороде.

Санкт-Петербург → Другое Пойдём в парк🏞

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