Подробно пока не пишу, только зарегистрировался тут и вообще не ясно, есть ли тут кто

От пользователя @Gosha

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Санкт-Петербург → Другое Буду рада новым друзьям ))

Санкт-Петербург → Другое хочу на тусовку в эти выхи 🥨

Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар , или какое-либо заведение, пообщаться вечерком

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться и выпить кофе.

Санкт-Петербург → Другое Друзья, где вы?..

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по парку

Санкт-Петербург → Другое буду рад пообщаться на различные темы, обсудить то, что волнует

Санкт-Петербург → Другое Познакомиться с новыми людьми и если повезёт найти друзей.

Санкт-Петербург → Другое Ищу компанию на концерт Князя, посвященный Мише и Королю и Шуту 🤟

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