Санкт-Петербург
Прогулка пешком или на велосипеде
прогуляться, перекусить
Подробно пока не пишу, только зарегистрировался тут и вообще не ясно, есть ли тут кто
От пользователя @Gosha
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