прогуляться, перекусить

Планирую путь от Сенной до Покровского острова, заглядывая иногда во дворы и переулки (любопытство меня погубит), забежать в бар на набережной на разведку (посмотреть помещение и попробовать пиво) и двигаться к метро. Планируемое время поогулки - примерно с 19:15 до 22:30. Если пара интересных человек 30+ составит компанию, будет веселее. Нет - ну я хоть поддержу автора приложения маленьким движем. Тема-то хорошая.

Отношений не ищу совершенно, так что женская компания в приоритете.