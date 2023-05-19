Санкт-Петербург
Прогулка от Сенной до Техноложки. Сегодня.

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прогуляться, перекусить

Планирую путь от Сенной до Покровского острова, заглядывая иногда во дворы и переулки (любопытство меня погубит), забежать в бар на набережной на разведку (посмотреть помещение и попробовать пиво) и двигаться к метро. Планируемое время поогулки - примерно с 19:15 до 22:30. Если пара интересных человек 30+ составит компанию, будет веселее. Нет - ну я хоть поддержу автора приложения маленьким движем. Тема-то хорошая.
Отношений не ищу совершенно, так что женская компания в приоритете.

От пользователя @Myskina

2 участника
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