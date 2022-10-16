Санкт-Петербург
Пробежаться по центру города и паркам 😺
другое
От пользователя @Yozhik
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург → Другое
В Выборг на выходные
Санкт-Петербург → Другое
Прогулка пешком или на велосипеде
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по этому прекрасному городу. Познакомиться с новыми людьми.
Санкт-Петербург → Другое
Пошлите на шашлыки ?
Санкт-Петербург → Другое
Пойдем в клуб?)
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в музей политической истории России
Санкт-Петербург → Другое
Хорошо провести время
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться ,перекусить.
Санкт-Петербург → Другое
Кто сегодня курить кальян?
Санкт-Петербург → Другое
Найти человека с которым будет комфортно и приятно общаться)
Санкт-Петербург → Другое
Ищу новых друзей
Санкт-Петербург → Другое
Приехал в Питер на день,хочу с кем нибудь прогуляться
Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!