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Санкт-Петербург → Другое Хочу классно провести время

Санкт-Петербург → Другое Любители и новички в Хуанхэ и Янцзы(настолка)

Санкт-Петербург → Другое Погулять, может быть куда-нибудь сходить, посплетничать, повеселиться

Санкт-Петербург → Другое Недавно переехала, ищу подруг

Санкт-Петербург → Другое Погулять с собаками, попивая кофеек 🐕

Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар

Санкт-Петербург → Другое Как на счёт по пивку?)

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться перекусить выпить че нибудь

Санкт-Петербург → Другое Хорошо отдохнуть

Санкт-Петербург → Другое Покататься на великах

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