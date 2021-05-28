Санкт-Петербург
Приглашаю единомышленников в театральную студию к себе.

фото пользователя Ilyavse
собрать компанию

ПМК "Муравейник" на Лиговском проспекте.
(Группа начинающая) От 17 до 25.

От пользователя @Ilyavse

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя Yan_Komlev
Санкт-Петербург → Другое

Выпить, чтобы с кайфом и фактом

маленькое фото пользователя perestroikin
Санкт-Петербург → Другое

Проваляться весь f. день.

маленькое фото пользователя Galina308
Санкт-Петербург → Другое

Прогулка в пригороде

маленькое фото пользователя 123.qaqaqa
Санкт-Петербург → Другое

Быть или не быть.

маленькое фото пользователя bgdnval
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подружек🖐🏻

маленькое фото пользователя Olya23
Санкт-Петербург → Другое

Всегда рада новым людям!

маленькое фото пользователя Hoshi
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в Эрмитаж

маленькое фото пользователя Ylchik
Санкт-Петербург → Другое

Сходить на разводные мосты

маленькое фото пользователя by_meeowws
Санкт-Петербург → Другое

пообщаться и познакомиться с интересными людьми

маленькое фото пользователя wi6nya
Санкт-Петербург → Другое

Погулять по непарадному центру Петербурга

маленькое фото пользователя Wowbullyks
Санкт-Петербург → Другое

Пойдем гулять?😃

маленькое фото пользователя Polina1
Санкт-Петербург → Другое

Просто хорошо погулять и повеселиться)

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!