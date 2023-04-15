Санкт-Петербург
Приехал в Питер на день,хочу с кем нибудь прогуляться
прогуляться, перекусить
Приехал в Питер на день,хочу с кем нибудь прогуляться ,пообщаться, живу на Пулковском шоссе 14
От пользователя @Gaper
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург → Другое
Срочно напиться и веселиться!
Санкт-Петербург → Другое
Питер, а давайте знакомиться. Что у кого интересного происходит?)
Санкт-Петербург → Другое
Активный отдых
Санкт-Петербург → Другое
Пойдём в парк🏞
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться и пойти пить кофе)
Санкт-Петербург → Другое
Может пофоткаем друг друга ???
Санкт-Петербург → Другое
Прогулка в пригороде
Санкт-Петербург → Другое
Давайте поболтаем)
Санкт-Петербург → Другое
Хочу найти подругу 🥹❤️
Санкт-Петербург → Другое
Буду рада новым друзьям ))
Санкт-Петербург → Другое
Просто повыпендриваться🤓
Санкт-Петербург → Другое
Смотреть трукрайм, кататься на концерты, крысюкать на кухне за чаем👀
Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!