Приехал в Питер на день,хочу с кем нибудь прогуляться ,пообщаться, живу на Пулковском шоссе 14

От пользователя @Gaper

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Санкт-Петербург → Другое Прогулка в пригороде

Санкт-Петербург → Другое Может пофоткаем друг друга ???

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться и пойти пить кофе)

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