Санкт-Петербург
Приехал в Питер на день,хочу с кем нибудь прогуляться

фото пользователя Gaper
прогуляться, перекусить

Приехал в Питер на день,хочу с кем нибудь прогуляться ,пообщаться, живу на Пулковском шоссе 14

От пользователя @Gaper

2 участника
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