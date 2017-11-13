Санкт-Петербург
Предлагаю сходить куда угодно что бы познакомится

фото пользователя 1Asy2
собрать компанию

Ищу друзей и новый круг общения.
Если есть пары которые тоже ищут новых друзей, давайте знакомиться)

От пользователя @1Asy2

5 участников
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