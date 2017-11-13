Ищу друзей и новый круг общения. Если есть пары которые тоже ищут новых друзей, давайте знакомиться)

От пользователя @1Asy2

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Санкт-Петербург → Другое Гоу в Питерскую беседу :)

Санкт-Петербург → Другое Что такое зрелость?

Санкт-Петербург → Другое Го гулять по Питер

Санкт-Петербург → Другое провести классно время,погулять,выпить,мб постдеть где нибудь

Санкт-Петербург → Другое Обо всем и ни о чем

Санкт-Петербург → Другое Пообщаться. Обсудить фильмы и книги. Поговорить о путешествиях.

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