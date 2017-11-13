Санкт-Петербург
Предлагаю сходить куда угодно что бы познакомится
собрать компанию
Ищу друзей и новый круг общения.
Ищу друзей и новый круг общения.
Если есть пары которые тоже ищут новых друзей, давайте знакомиться)
От пользователя @1Asy2
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Пофоткаться/погулять
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Обо всем и ни о чем
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провести классно время,погулять,выпить,мб постдеть где нибудь
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Ищу компанию. Стендапы, настолки, бары, прогулки
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