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От пользователя @Ksysha97

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Санкт-Петербург → Другое Айда на шашлыки в парк.

Санкт-Петербург → Другое Кто-то едет на Фэнтези Фест с 28 по 30 июля?

Санкт-Петербург → Другое Ищу компанию на концерт Князя, посвященный Мише и Королю и Шуту 🤟

Санкт-Петербург → Другое Сходить в тир

Санкт-Петербург → Другое Ищу с кем погулять/покататься на скейте/ поплавать/ сыграть волейбол

Санкт-Петербург → Другое поиграть в настолки

Санкт-Петербург → Другое просто хочется поговорить и уже после встретимся

Санкт-Петербург → Другое Неторопливо и с интересным общением поиграть в шахматы по переписке

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