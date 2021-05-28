прогуляться, перекусить

От пользователя @Skela

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Санкт-Петербург → Другое Новые знакомства это так прекрасно

Санкт-Петербург → Другое Приглашаю единомышленников в театральную студию к себе.

Санкт-Петербург → Другое Пообедать с интересными людьми, найти родственную душу 🥰

Санкт-Петербург → Другое сходить на концерт руслана cmh 23 августа

Санкт-Петербург → Другое Пообедать на летней веранде и прогуляться по центру

Санкт-Петербург → Другое Ищу подругу для общения, вечерних походов в кино, катания на роликах

Санкт-Петербург → Другое Замутим уличный фотосет. (Я-фотограф, ты- модель)

Санкт-Петербург → Другое Хорошо отдохнуть

Санкт-Петербург → Другое Посиделки в пабе

Санкт-Петербург → Другое В любое удобное время дружелюбно провести досуг

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!