пообщаться

От пользователя @Mikhail_Kazmin

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Санкт-Петербург → Другое Я хочу завести новые знакомства

Санкт-Петербург → Другое Держать в страхе весь район или грациозно лавировать в потоке людей

Санкт-Петербург → Другое Ищу общения на миллион тем, от прогулок до психологии

Санкт-Петербург → Другое Схожу в галерею или в интересное место

Санкт-Петербург → Другое Экскурсия, с попутчицей всегда интереснее

Санкт-Петербург → Другое Поговорить о саморазвитии))) Пообщаться одним словом

Санкт-Петербург → Другое Что такое зрелость?

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