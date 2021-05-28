Санкт-Петербург
Повалять дурака
прогуляться, перекусить
Просто ничего не делать, тупо валять дурака.
От пользователя @Wowiner
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