Санкт-Петербург
Повалять дурака

фото пользователя Wowiner
прогуляться, перекусить

Просто ничего не делать, тупо валять дурака.

От пользователя @Wowiner

3 участника
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