Можно выйти куда нибудь посидеть)

От пользователя @Allaaa

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Санкт-Петербург → Другое хочу на тусовку в эти выхи 🥨

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Санкт-Петербург → Другое Хотел бы узнать, какое у вас любимое стихотворение. Ну или книга )

Санкт-Петербург → Другое От какой песни кайфуете?

Санкт-Петербург → Другое Я хотела бы встретиться с людьми,чтобы познакомиться с ними поближе.

Санкт-Петербург → Другое просто хочется поговорить и уже после встретимся

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