Санкт-Петербург
Поужинать в кафе)
прогуляться, перекусить
Можно выйти куда нибудь посидеть)
От пользователя @Allaaa
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