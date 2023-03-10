Санкт-Петербург
Поужинать в кафе)

фото пользователя Allaaa
прогуляться, перекусить

Можно выйти куда нибудь посидеть)

От пользователя @Allaaa

5 участников
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