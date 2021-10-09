прогуляться, перекусить

От пользователя @bezorgazma

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Санкт-Петербург → Другое Погулять, может быть куда-нибудь сходить, посплетничать, повеселиться

Санкт-Петербург → Другое Хочу сходить в бар/клуб

Санкт-Петербург → Другое Хочу погулять. Буду рада если покажешь мне прикольное местечко

Санкт-Петербург → Другое Подружиться и провести вместе время😃

Санкт-Петербург → Другое В поиске компании

Санкт-Петербург → Другое Посидеть в баре

Санкт-Петербург → Другое Любители и новички в Хуанхэ и Янцзы(настолка)

Санкт-Петербург → Другое Хочу погулять по парку пообщаться ☺️

Санкт-Петербург → Другое Пойти в бар

Санкт-Петербург → Другое буду рада всем)

Санкт-Петербург → Другое Какие у вас минусы?

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